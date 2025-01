FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Rheinmetall von 700 auf 780 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit der jüngsten Genehmigung für Bestellungen der Bundeswehr habe Rheinmetall das Auftragsziel für 2024 mit einem Monat Verzögerung erreicht, schrieb Analyst Christoph Laskawi in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Damit sei man zugleich gut ins Jahr gestartet./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2025 / 08:10 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0007030009