Atoss Software ist ein Spezialist für Workforce-Management-Software mit Sitz in München. Das 1987 gegründete Unternehmen entwickelt Lösungen zur digitalen Personalsteuerung, die Unternehmen helfen, Arbeitszeiten effizient zu planen und Personalkapazitäten optimal einzusetzen. Zu den Kunden gehören Firmen aus verschiedenen Branchen, darunter Industrie, Handel, Logistik und Gesundheitswesen.Atoss Software hat heute die vorläufigen Ergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht. Trotz eines herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds konnte das Unternehmen erneut Rekordwerte bei Umsatz und Gewinn verzeichnen.Im vierten Quartal 2024 erzielte Atoss einen Umsatz von 44,74 Mio. €, ein Anstieg von 9 % gegenüber 40,94 Mio. € im Vorjahresquartal. Der Nettogewinn lag bei 12,57 Mio. €, was einem Zuwachs von 14 % im Vergleich zu 10,99 Mio. € im vierten Quartal 2023 entspricht. Der Gewinn pro Aktie stieg von 0,69 € auf 0,79 €.Für das Gesamtjahr 2024 meldete Atoss einen Umsatz von 170,6 Mio. €, ein Plus von 13 % gegenüber dem Vorjahr. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) legte um 22 % auf 63,4 Mio. € zu. Die EBIT-Marge lag mit 37 % über den zuletzt prognostizierten mindestens 35 %. Der Nettogewinn stieg um 27 % auf 45,5 Mio. €.Aufgrund dieser positiven Entwicklung plant der Vorstand, der Hauptversammlung am 30. April 2025 eine Dividende von 2,13 € je Aktie vorzuschlagen, nach 1,69 € im Vorjahr. Das ergäbe eine Dividendenrendite von knapp 1,8 %.Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet Atoss einen Umsatz von mindestens 190 Mio. € und eine EBIT-Marge von mindestens 31 %. Bisher hatte man lediglich eine EBIT-Marge von mindestens 30 % in Aussicht gestellt. Bis 2027 sollen die Erlöse auf 245 Mio. € steigen, mit dem langfristigen Ziel, bis 2030 einen Umsatz von 400 Mio. € zu erreichen.Die Anleger reagierten heute erfreut auf die veröffentlichten Zahlen. Die Aktie legt heute rund 4,5 % zu und ist damit der größte Gewinner in SDAX und TecDAX. Marktteilnehmer betonten die starke Profitabilität des Unternehmens, äußerten jedoch auch Bedenken hinsichtlich der ehrgeizigen langfristigen Wachstumsziele.In charttechnischer Hinsicht deutet sich eine Bodenbildung bei knapp 110 € an. Zudem überschritt der Kurs heute den gleitenden 50-Tage-Durchschnitt, der bei ca. 116,80 € verläuft. Auch bis zum gleitenden 200-Tage-Durchschnitt, der bei ca. 225,80 € verläuft, fehlt nicht mehr viel. Allerdings ist die Aktie mit einem KGV von 44 auf Basis der Gewinnschätzung für 2025 vergleichsweise teuer, was jedoch dem stetigen Wachstum und der hohen Profitabilität geschuldet ist.Oliver Kantimm, Redaktion