Hamburg (ots) -Müssen Schulfotos wirklich standardisiert und eintönig sein? Jan-Timo Schaube und sein Team beweisen, dass es anders geht. Als "Der andere Schulfotograf" hat er es sich zur Aufgabe gemacht, die klassischen Schulporträts neu zu definieren. Statt starrer Posen und monotoner Hintergründe entstehen bei ihm Bilder, die den Charakter der Kinder einfangen und Freude ausstrahlen. Wie ihm dieser innovative Ansatz gelingt und was seinen kreativen Prozess so besonders macht, erfahren Sie hier.Das Schulfoto begleitet Kinder ein Leben lang - dennoch ähneln sich die meisten Schulfotos bis zur Austauschbarkeit. Kein Wunder: Die Schulfotografie verharrt schließlich häufig in starren Vorgaben und standardisierten Posen. Zu viele Fotografen arbeiten nach einem Schema, das weder Raum für Kreativität noch für Empathie lässt. Das Ergebnis? Eine endlose Reihe monotoner Bilder, die weder die Fantasie der Kinder noch ihre einzigartige Persönlichkeit widerspiegeln. Dabei sind Schulfotos für Eltern und Kinder von großer Bedeutung - sie dienen als wertvolle Erinnerungsstücke. "Ein Schulfoto ist nicht einfach nur ein Bild. Es ist ein Dokument der Kindheit, das für die Ewigkeit Bestand hat", betont Jan-Timo Schaube, Schulfotograf und engagierter Verfechter eines neuen Ansatzes in der Schulfotografie. "Wenn wir diesen besonderen Momenten nicht die Würde und Aufmerksamkeit schenken, die sie verdienen, verlieren wir nicht nur die Chance auf bedeutungsvolle Erinnerungen, sondern auch das Vertrauen der Menschen in eine Branche, die Freude bereiten sollte.""Schulfotografie darf kein austauschbares Massenprodukt sein", betont Jan-Timo Schaube weiter. "Sie sollte Geschichten erzählen und Persönlichkeit zeigen - ohne Kompromisse bei Kreativität oder Qualität." Seit sieben Jahren bringt der als "Der andere Schulfotograf" bundesweit bekannte Fotograf frischen Wind in die Branche. Sein Ansatz: Vielfalt, Kreativität und Individualität. Mit einer breiten Auswahl an Hintergründen und Posen ermöglicht er es Kindern, sich frei zu bewegen und ihre Persönlichkeit auszudrücken - ob bei der Schulfotografie, kreativen Kita-Shootings oder stimmungsvollen Abiball-Bildern. Der Erfolg seines Konzepts beruht auf höchsten Qualitätsstandards und einer fairen Bezahlung der Fotografen, die für Motivation und exzellente Ergebnisse sorgen. Eltern profitieren zudem von einer Auswahl unterschiedlicher Bilder, aus denen sie das perfekte Erinnerungsstück wählen können.Wie "Der andere Schulfotograf" Kreativität und Individualität feiertTrotz oft starrer Konzepte in der Schulfotografie verändert sich die Branche. Schließlich verändern sich mit der Zeit auch die Ansprüche von Eltern und Schulen: Während erstere sich mehr Auswahl wünschen, wollen die Schulen möglichst wenig mit dem Fotoverkauf als solchem zu tun haben. Zudem steigen die Erwartungen hinsichtlich der Lieferzeit und Bereitstellung der Bilder. Für Schulfotografen bergen diese Veränderungen daher einige Herausforderungen. Heute reicht es nicht mehr, "nur" Fotograf zu sein. Genau hier setzt das Angebot von Jan-Timo Schaube an: So bietet er Schülerinnen und Schülern sowie ihren Eltern als "Der andere Schulfotograf" weit mehr als ein gewöhnliches Schulfoto - er schafft einen Raum für kreative Entfaltung, der sowohl Kindern als auch Eltern Freude bereitet. Mit einer breiten Auswahl an Hintergründen und der Freiheit, verschiedene Posen auszuprobieren, wird jedes Fotoshooting für die Kinder zu einem besonderen Erlebnis."Wir ermutigen die Kinder, sich selbst auszudrücken - sei es durch lustige Gesten oder spontane, verspielte Posen", erklärt Jan-Timo Schaube. Mindestens zwei verschiedene Hintergründe pro Kind sorgen für Abwechslung und eine vielfältige Auswahl an Bildern, die die Persönlichkeit und den Charakter jedes Einzelnen einfangen. In einer entspannten, spielerischen Atmosphäre können die Kinder ihrer Kreativität freien Lauf lassen, was nicht nur zu einzigartigen Erinnerungsstücken führt, sondern auch das Selbstbewusstsein der Kinder stärkt. Selbstverständlich legen die Experten dabei einen besonderen Fokus auf altersbedingte Fotografie: Denn was bei Grundschulen passt, funktioniert für weiterführende Schulen selten. Aus diesem Grund stellt das Team seine Arbeitsweise immer auf die entsprechende Altersklasse ein und sorgt so dafür, dass die Fototermine zum Erlebnis werden.Auch bei Abschlussfeiern wie Abibällen setzt Jan-Timo Schaube als erfahrener Abiballfotograf auf Individualität und Vielfalt: Von kreativen Einzelaufnahmen über Familienbilder bis hin zu Gruppenfotos spiegelt jede Aufnahme den besonderen Charakter der Absolventinnen und Absolventen wider. Gleichzeitig fängt er die fröhliche Stimmung und den Zauber des Abends ein, sodass die Erinnerungen an diesen besonderen Tag lebendig bleiben.Jan-Timo Schaube fördert kontinuierliche Weiterbildung und AustauschUm auch abseits der klassischen Erwartungen zu überzeugen, ist auch das Thema Weiterbildung ein großes Thema in der Branche - gerade wenn es um Bereiche wie den Datenschutz oder den Kundensupport geht. "Zu diesem Zweck sind wir beispielsweise regelmäßig auf verschiedenen Veranstaltungen wie Fachmessen und Fotoworkshops vertreten", betont Jan-Timo Schaube. "Unter anderem nehmen wir einmal im Jahr an einer großen Fachtagung in den USA teil. Ich selbst war im Jahr 2024 sogar dreimal dort, habe verschiedene Veranstaltungen besucht und Fotografen begleitet." Doch damit nicht genug: Zusätzlich ist Jan-Timo Schaube Redner auf Fachtagungen und Messen - unter anderem auch auf dem KIFO Summit (https://kifosummit.com/), einem Branchentreff der Kindergarten- und Schulfotografen.Wie Jan-Timo Schaube seine Leidenschaft zur Schulfotografie entdeckteHin zur Fotografie hat es Jan-Timo Schaube schon früh gezogen - doch wirklich bewusst wurde er sich seiner Leidenschaft erst während seines Dienstes für die Bundeswehr. Umso erfreuter war er, als er ein Praktikum bei einer Presseagentur absolvieren durfte - um anschließend nach einigen Jahren in leitender Position in der Selbstständigkeit durchzustarten. Ihm waren die Mängel, die seit Jahrzehnten in der Schulfotografie herrschten, damals durch unzufriedene Eltern im Freundeskreis schon stark aufgefallen. Diese Erkenntnis motivierte ihn, ein Unternehmen zu gründen, das nicht nur Fotos, sondern kreative und ansprechende Erlebnisse für Kinder schafft - Momente, die nicht nur eingefangen, sondern gefeiert werden."Wir möchten Erinnerungen schaffen, die Eltern und Kinder an besondere Momente zurückdenken lassen", betont Jan-Timo Schaube. "Darum ist es für uns so wichtig, uns von klassischen Standards zu verabschieden und beispielsweise auch Fotos mit Freunden in unsere Arbeit zu integrieren. Denn wer würde sich denn nicht darüber freuen, viele Jahre später ein Bild mit den besten Freunden aus der Schulzeit in der Hand halten und in Erinnerungen schwelgen zu können." Mit dieser Ambition verfolgen Jan-Timo Schaube und sein Team die Mission, die Schulfotografie auf ein neues Niveau zu heben und jedes Fotoshooting in ein einzigartiges Erlebnis für die Kinder zu verwandeln. Das Team besteht nicht nur aus Fotografinnen und Fotografen aus ganz Deutschland, sondern auch aus Büroleiterin Carola Büthe, die als Mutter von drei Kindern selbst enttäuschende Schulfotografien erlebt hat. Aus eigener Erfahrung kann sie daher die Gefühle enttäuschter Eltern nachvollziehen, wenn die Fotos nicht den Erwartungen entsprechen. Gemeinsam setzt das Team von "Der andere Schulfotograf" daher darauf, jedes Fotoshooting in ein einzigartiges Erlebnis für die Kinder und Jugendlichen zu verwandeln. "Wenn Familien sich die Schulfotos ansehen, sollen sie sich über die schönen, natürlichen und mit Spaß erstellten Bilder freuen, die ihre Kinder so zeigen, wie sie wirklich sind", betont Carola Büthe hierzu."Wir wünschen uns eine Erinnerungskultur, die die Kinder von heute besser würdigt - jenseits von lieblosen Standardporträts", so Jan-Timo Schaube abschließend. "Mit Kreativität, Leidenschaft und einer Portion Lebensfreude lassen sich Erinnerungen schaffen, die auch nach vielen Jahren noch Freude bereiten und an die besondere Zeit der Kindheit erinnern."