Ørsted CEO Mads Nipper verlässt das Unternehmen. Sein Nachfolger wird der bisherige stellvertretende CEO und CCO Rasmus Errboe. Ist dies der Beginn des Turnarounds für das krisengeschüttelte Offshore-Windunternehmen?Der dänische Energiekonzern Ørsted hat einen Wechsel an der Spitze des Unternehmens bekanntgegeben. Der bisherige stellvertretende CEO und Chief Commercial Officer (CCO), Rasmus Errboe, wird ab 1. Februar 2025 neuer Group President und CEO des Unternehmens. Er tritt die Nachfolge von Mads Nipper an, der nach vier Jahren als Konzernchef zurücktritt. Errboe ist seit 2012 für Ørsted tätig und war zuvor CFO des globalen Offshore-Geschäfts sowie Regional Director für Europa. In …