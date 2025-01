www.bernecker.info

Für die Aktie des Luxusgüterkonzerns geht es heute bergauf. Denn man hat einen Geschäftsbereich verkauft, der Geld in die Kasse spielt und das gefällt Aktionären immer. Die Veräußerung des nicht zum Kerngeschäft gehörenden Geschäftsbereichs, The Mall Luxury Outlets in Italien, wird einen Nettoerlös von rund 350 Mio. Euro einbringen. Auch nach dem Verkauf sollen die Marken von KERING dort aber weiter präsent sein. Man will nur einfach die Standorte noch etwas mehr begrenzen und so noch exklusiver werden.Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion /Börsen-Erfahrung via Facebook: Besuchen und abonnieren Sie kostenlos die Facebook-Seite der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH: