EQS-News: PNE AG / Schlagwort(e): Sonstiges

PNE-Gruppe nimmt zwei weitere Windparks in Betrieb



31.01.2025 / 10:36 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PNE-Gruppe nimmt zwei weitere Windparks in Betrieb Erster Windpark außerhalb Deutschlands im Eigenbetriebsportfolio

Gesamtnennleistung der Windparks im Eigenbetrieb steigt auf 434,3 MW Cuxhaven, 31. Januar 2025 - Mit dem Windpark Saint-Aubin-du-Plain hat die PNE-Gruppe den ersten Windpark außerhalb Deutschlands in Betrieb genommen, der in das Eigenbetriebsportfolio überführt wird. Der Windpark in der westfranzösischen Region Nouvelle-Aquitaine ging Ende 2024 in den Probebetrieb. Mitte Januar startete dann die Übergangsphase ("Spot Period"). Zum 1. Februar 2025 tritt der Windpark schließlich in den 20 Jahre laufenden Contract for Difference (CFD) ein. Ebenfalls in Betrieb genommen wurde der Windpark Herbsleben-Dachwig in Thüringen. Beide Windparks zusammen erhöhen die Gesamtnennleistung der Windparks im Eigenbetrieb der PNE-Gruppe auf 434,3 MW. Der Windpark Saint-Aubin-du-Plain wurde von WKN France, der französischen Tochtergesellschaft der PNE AG, geplant und realisiert. Drei Nordex-Anlagen vom Typ N131 mit einer Nennleistung von je 3,6 MW speisen hier grünen Strom ins Netz ein. Im Windpark Herbsleben-Dachwig hat die PNE AG zwei Nordex-Anlagen vom Typ N149 in Betrieb genommen. Die Anlagen haben eine Nennleistung von jeweils 5,7 MW.

Durch diese Windparks wurde das Eigenbetriebsportfolio um 22,2 MW erhöht. Damit baut die PNE-Gruppe ihre angestrebte Marktposition als Independent Power Producer (IPP) weiter aus. "Die Inbetriebnahmen der Windparks Saint-Aubin-du-Plain und Herbsleben-Dachwig sind die ersten Erfolge in diesem Jahr. Wir knüpfen so nahtlos an das sehr gute Jahr 2024 an. Der Ausbau des Eigenbetriebs ist ein integraler Bestandteil unserer Strategie, die weiterhin auf robustes Wachstum ausgerichtet ist", sagt Heiko Wuttke, Vorstandsvorsitzender der PNE AG. "Mit der Inbetriebnahme unseres französischen Windparks Saint-Aubin-du-Plain erreichen wir für die PNE-Gruppe einen wichtigen Meilenstein im Ausbau unseres IPP-Portfolios. Wir übernehmen damit unser erstes Projekt außerhalb Deutschlands in den Eigenbetrieb und setzen unsere Strategie fort, dieses in unseren definierten Kernmärkten auf- und auszubauen", sagt Sven Dippel, Bereichsleiter Energy Production/IPP der PNE AG. Über die PNE-Gruppe Die international tätige, börsennotierte PNE-Gruppe wird im SDAX sowie im TecDAX geführt. Seit über 30 Jahren am Markt ist sie einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von Windenergie- und Photovoltaikprojekten weltweit sowie auf der Stromerzeugung mit eigenen Windparks. Das Spektrum umfasst alle Projektierungsphasen von der Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren über die Finanzierung und die Errichtung bis zum Betrieb und dem Repowering. Als Clean Energy Solutions Provider, einem Anbieter von Lösungen für saubere Energie, bietet die PNE-Gruppe darüber hinaus Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Windparks und Photovoltaikanlagen. Für Lösungen zur Veredelung von Strom über Power-to-X-Technologien ist die PNE-Gruppe ein gefragter Partner der Industrie. Kontakt:



PNE AG

Head of Corporate Communications

Alexander Lennemann

Tel: +49 47 21 7 18 - 453

E-Mail: alexander.lennemann@pnegroup.com



PNE AG

Head of Investor Relations

Christopher Rodler

Tel: +49 40 879 33 - 114

E-Mail: christopher.rodler@pnegroup.com



31.01.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com