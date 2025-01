News von Trading-Treff.de DAX mit +10% Performance im Januar, ein gelungener Start ins Jahr 2025 Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen9:55 DE: Arbeitslosenzahl Jan.14:00 DE: Verbraucherpreise Jan.14:30 US: Konsumausgaben Dez.14:30 US: PCE-Kernrate Dez.15:45 US: Einkaufsmanagerindex Chicago Jan. Klicke auf das Bild, und sicher dir den kostenfreien Kalender! Volume Profile: VAL: 21673 VAH: 21730 POC: 21698 (FDAX +106)XDAX Close 17:30: 21727 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...