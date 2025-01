Hamburg (www.anleihencheck.de) - Nach der Zentralbanksitzung in den USA und im Vorfeld der EZB-Sitzung blieben die Bewegungen an den Anleihemärkten eher überschaubar, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Die Renditen der zehnjährigen T-Notes (4,51%) seien seit dem vergangenen Freitag gefallen, die der zehnjährigen Bunds (2,52%) hätten sich nur minimal bewegt. Die US-Notenbank habe den Leitzins auf ihrer Sitzung im Januar 2025 im Einklang mit den Erwartungen konstant im Bereich von 4,25% bis 4,5% gehalten. Die Zentralbank habe ihren Zinssenkungszyklus nach drei aufeinanderfolgenden Zinssenkungen im Jahr 2024, die sich auf einen vollen Prozentpunkt summiert hätten, pausiert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...