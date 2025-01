Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank hat die Leitzinsen erwartungsgemäß gesenkt und auch zukünftige Zinssenkungen nicht ausgeschlossen, so die Analysten der Helaba.Eine Vorfestlegung gebe es aber nicht und so bleibe die Geldpolitik von der Datenlage abhängig. Bereits heute stünden die vorläufigen Verbraucherpreise des laufenden Monats in Frankreich und Deutschland auf dem Programm. Zum Ende des letzten Jahres habe sich die hiesige Inflationsrate unerwartet deutlich auf 2,6% erhöht. Auch zu Beginn des neuen Jahres dürfte es zu einem fortgesetzten Anstieg gekommen sein. Dafür verantwortlich könnten Sonderfaktoren gemacht werden, wie beispielsweise die Erhöhung der CO2-Steuer oder die zum Teil deutlich nach oben angepassten Versicherungsprämien. Die Helaba halte einen Anstieg der Verbraucherpreise um 0,3% gegenüber dem Vormonat für wahrscheinlich, die Gesamtjahresrate könnte auf 2,8% steigen. Im Jahresverlauf sei aber wieder mit einem nachlassenden Preisdruck zu rechnen und die Teuerungsrate dürfte sich in Richtung der 2%-Zielmarke bewegen. ...

