Paolo Cerruti tritt als CEO von Northvolt North America zurück, behält aber eine andere, wichtige Funktion in dem Unternehmen. Die Nordamerika-Tochter des schwedischen Batterieherstellers ist vor allem für den Fabrik-Neubau in Kanada verantwortlich. Der Rücktritt von Cerruti als CEO zieht eine Reihe weiterer, aber laut dem Unternehmen vorübergehender Wechsel in der Führungsmannschaft von Northvolt North America nach sich. Karen Chang wird übergangsweise ...

