Die Unsicherheit in Bezug auf die für morgen angekündigten Strafzölle der USA sorgen heute für etwas Aufwärtsdruck am Ölmarkt. Der Ölmarkt wartet nun einerseits auf die morgige Umsetzung der angekündigten US-amerikanischen Strafzölle und zum anderen auf das am Montag stattfindende Treffen des Ölförderkartells OPEC+.Der Euro fiel auf 1,03 Dollar und wartet wie die Ölproduktpreise auf Richtungsimpulse, ...

