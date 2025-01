Strengere MiCA-Regeln erzwingen ein massives Delisting von Token wie Tether. Die Frist zur Umstellung endet Ende März. Die führende Krypto-Handelsplattform Crypto.com hat offiziell angekündigt, Tethers USDT sowie neun weitere Kryptowährungen in Europa zu delisten. Die Maßnahme tritt heute (31. Januar 2025) in Kraft und erfolgt im Rahmen der neuen Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) der Europäischen Union. Nutzer haben bis zum 31. März 2025 Zeit, ihre betroffenen Vermögenswerte umzuwandeln, bevor eine automatische Konvertierung in MiCA-konforme Alternativen erfolgt. Crypto.com setzt ESMA-Vorgaben um - Stablecoin-Riese USDT im Visier Mit der neuen Regelung reagiert Crypto.com auf eine …