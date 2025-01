(shareribs.com) London 31.01.2025 - Die Ölpreise ziehen leicht an, nachdem US-Präsident Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Importe aus Mexiko und Kanada erheben will. Davon dürften auch Ölimporte betroffen sein.Während die Ölpreise im Monatsverlauf gestiegen sind, zeigt sich auf Wochensicht ein Minus. Die neue US-Regierung drückt auf die Marktstimmung. Hinzu kommen die jüngsten Konjunkturdaten aus China, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...