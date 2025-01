Hamburg (ots) -Rivalität. Hass. Stadtkultur: Derbys sind mehr als Fußball, deshalb sind sie für Fans die wichtigsten Spiele des Jahres. In der dreiteiligen Dokureihe "Die Derbys - Die legendären Fußball-Duelle der Welt" blickt der NDR auf die Stadtduelle in Glasgow, Buenos Aires und Hamburg und zeigt, was diese besonderen Fußball-Begegnungen ausmacht. Alle Folgen sind ab dem 1. Februar in der ARD Mediathek zu sehen.In den Dokumentationen geht es um die Verwurzelung der Derbys in der Bevölkerung, um Popkultur, um Geschichte. Welchen Ursprung haben alte Rivalitäten? Welche Rolle spielen Religion oder Politik? Die Autoren Willem Konrad, Ben Wozny und Ole Zeisler zeigen, welchen Einfluss ein Derby auf die Kultur einer Stadt und eines ganzen Landes haben kann. In der ersten Folge geht es um das "Old Firm" zwischen Celtic Glasgow und den Glasgow Rangers, in der zweiten Folge um das "Superclásico" zwischen River Plate und Boca Juniors sowie in Teil drei um das Hamburger Stadtduell zwischen dem HSV und dem FC St. Pauli.Stimmen aus der Dokumentation:"Das Gefühl vor diesen Spielen ist einfach besonders. Du spürst die Energie in der Stadt, bei jeder kleinen Interaktion mit Menschen, ob im Café oder im Supermarkt. Jeder weiß, es ist eine wichtige Woche und ein großes Spiel." (Jackson Irvine, FC St. Pauli)"Es ist bekannt, dass es weit über den Fußball hinausgeht, auch politisch und religiös beeinflusst ist - und dass es dadurch teilweise extrem hässlich geworden ist, leider Gottes gab es auch Tote." (Leon Balogun, Glasgow Rangers)"Zum Spiel kommen 86.000 Leute. Unsere finanzielle Situation in Argentinien ist nicht gut. Die Fans kommen trotzdem, bezahlen für ein Ticket, egal ob sie dann weniger zu essen haben am Ende des Monats, weil von diesem Derby, von 95 Minuten, können sie ein paar Monate lang glücklich sein." (Martin Demichelis, ehem. Trainer River Plate)Jedes Derby zeigt dabei einen anderen Aspekt von Rivalität: In Glasgow ist es ein religiöser Konflikt zwischen den irisch-stämmigen Katholiken von Celtic und den königstreuen Protestanten der Rangers. In Buenos Aires geht es um ein Duell zwischen Arm und Reich, zwischen den "Millonarios" von River und dem Club aus dem Armenviertel "La Boca". In Hamburg ist die Rivalität zwischen "Pfeffersäcken" und Punks noch jung, aber trotzdem Teil der Stadt- und Popkultur. Zuletzt lief der kleine Stadtteilverein St. Pauli mit seinem Aufstieg in die 1. Bundesliga wieder einmal dem großen HSV den Rang ab.Die Autoren sprechen mit aktuellen und ehemaligen Spielern und Trainern, mit Ultras und Hooligans, mit Journalisten und Vereinslegenden sowie bekannten Fans, darunter Jörg Albertz (Ex-Rangers-Spieler), Martin Demichelis (Ex-River-Trainer), Olli Dittrich (HSV-Fan) oder Jackson Irvine (FC St. Pauli-Kapitän).Sendehinweis: Alle Folgen ab dem 1. Februar in der ARD Mediathek. Die Folge "Das Hamburger Stadtduell" sendet Das Erste am Mittwoch, 5. Februar, 23.05 Uhr.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69086/5961317