Hamburg (ots) -Das Gesundheitssystem ist global für vier bis fünf Prozent der Kohlenstoffdioxidemissionen verantwortlich - mehr als Flug- und Schiffsverkehr zusammen[1]. Ein Großteil davon entsteht im Bereich Anästhesie. Dabei gibt es klimaschonendere Alternativen, welche im bundesweiten Konzept für ambulante Operationen der Mobil Krankenkasse nun Vertragsbestandteil sind.Narkosegase sind häufig Treibhausgase: Narkosen mit Desfluran und Lachgas etwa erzeugen in sieben Stunden einen CO2-Ausstoß, der einer Autofahrt von Norwegen nach Südafrika entspricht. Die Alternative Sevofluran generiert 20-mal weniger CO2.Die Mobil Krankenkasse hat die Handlungsempfehlung zum Einsatz nachhaltiger Narkosegase in ihr bundesweit geltendes Konzept für ambulante Operationen integriert. Anästhesistinnen und Anästhesisten der teilnehmenden Praxen verpflichten sich, die Handlungsempfehlungen zur "Ökologischen Nachhaltigkeit in der Anästhesiologie und Intensivmedizin[2]" einzuhalten. Diese wurden von der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin e. V. (DGA) sowie dem Berufsverband Deutscher Anästhesisten e. V. (BDA) formuliert. Der Einsatz klimaschonender Narkosegase ist, wenn medizinisch möglich, einer ihrer Hauptbestandteile. Mehr als 3.000 operierende Ärzte beteiligen sich an dem bundesweiten Konzept. In diesem sind über 800 verschiedene Eingriffe vereinbart wie z. B. Venenchirurgie oder Eingriffe am Muskel-Skelett-System und Bindegewebe."Wir freuen uns sehr, dass wir die Handlungsempfehlung zum Einsatz nachhaltiger Narkosegase fest in unserem Konzept für ambulante Operationen verankern konnten und alle Managementgesellschaften, mit denen wir zusammenarbeiten, überzeugt haben. Das zeigt einmal mehr, wieviel Potenzial im Bereich Nachhaltigkeit im Gesundheitswesen steckt", so Sven Unger, Team Versorgungsinnovationen bei der Mobil Krankenkasse.Patientinnen und Patienten können sich bei der operierenden Ärztin oder dem operierenden Arzt erkundigen, ob nachhaltige Narkosegase verwendet werden. Der Kundenservice der Mobil Krankenkasse informiert bei Bedarf unter 0800 255 0800 telefonisch darüber, welche Praxen an dem Konzept teilnehmen. Mehr Informationen über die Vorteile ambulanter Eingriffe finden Versicherte hier (https://mobil-krankenkasse.de/unsere-leistungen/krankheiten-und-behandlungen/ambulante-operationen.html).[1] Bhopal A, Norheim OF: Priority setting and net zero healthcare: how much health can a tonne of carbon buy? BMJ 28. Oktober 2021;375: e067199. doi: 10.1136/bmj-2021-067199 CrossRef MEDLI[2] Positionspapier mit konkreten Handlungsempfehlungen* der DGAI und des BDA: Ökologische Nachhaltigkeit in der Anästhesiologie und Intensivmedizin - A&I Online - Anästhesiologie & Intensivmedizin (https://www.ai-online.info/archiv/2020/0708-2020/positionspapier-mit-konkreten-handlungsempfehlungen-der-dgai-und-des-bda-oekologische-nachhaltigkeit-in-der-anaesthesiologie-und-intensivmedizin.html)