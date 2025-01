Die Airbus-Aktie verzeichnet einen positiven Handelsverlauf und setzt damit ihren jüngsten Aufwärtstrend fort. Im XETRA-Handel kletterte der Kurs auf 167,38 Euro, was einem Zugewinn von 1,06 Euro entspricht. Besonders bemerkenswert ist die Entwicklung im Vergleich zum Vorjahr, da sich der Aktienkurs mittlerweile deutlich vom 52-Wochen-Tief bei 124,74 Euro entfernt hat. Die robuste Performance spiegelt sich auch in den Handelsumsätzen wider, wobei bereits am Vormittag über 80.000 Aktien den Besitzer wechselten.

Finanzielle Perspektiven und Dividendenaussicht

Die Geschäftsentwicklung des Luftfahrtkonzerns zeigt sich in einem überzeugenden Licht. Im jüngsten Quartal konnte der Gewinn je Aktie auf 1,24 Euro gesteigert werden, was eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahreswert von 1,02 Euro darstellt. Auch der Umsatz entwickelte sich positiv und stieg auf 15,69 Milliarden Euro. Für Anleger besonders erfreulich ist die Aussicht auf eine höhere Dividende, die nach Experteneinschätzungen von 1,80 Euro auf 2,60 Euro je Aktie angehoben werden könnte. Analysten sehen weiteres Potenzial und haben ein mittleres Kursziel von 169,56 Euro ausgegeben.

