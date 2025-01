Mainz (ots) -3sat startet mit einer Comedy-Offensive in den Februar: Till Reiners und Sarah Bosetti sind mit neuen Folgen ihrer 3sat-Shows zu sehen. An Themen mangelt es ihnen nicht: turbulente gesellschaftliche und politische Entwicklungen, Konflikte, wohin man schaut und natürlich die anstehende Bundestagswahl bieten reichlich Stoff.Los geht es mit der vierten Staffel der satirischen Mix-Show "Till Reiners' Happy Hour" am Sonntag, 2. Februar 2025, 20.15 Uhr. Der Moderator ist mit besten Vorsätzen ins Jahr gestartet: Ungeachtet der schlechten Nachrichten, setzt er auf gnadenlosen Optimismus. Das erklärt vielleicht auch seine Begeisterung für die neue US-Regierung.Auch die Gäste der ersten Sendung lassen nichts zu wünschen übrig: Atze Schröder feiert Premiere in der "Happy Hour" und macht sich Gedanken über politisch korrektes Verhalten im fortgeschrittenen Alter. Helene Bockhorst freut sich auf die Bundestagswahl zur Karnevalszeit. Ana Lucía erinnert sich mit gemischten Gefühlen an die eigene Schulzeit und machtlose Lehrerinnen. Marc-Uwe Kling und sein anarchistisches Känguru betrachten den Atomausstieg mit nüchternem Blick.Zum krönenden Abschluss begrüßt Till Reiners hohen Besuch. Dirk von Lowtzow kommt mit seiner Band Tocotronic, die nicht nur die Jugend des Gastgebers geprägt hat. Drei Wochen vor der Wahl und kurz vor Erscheinen des neuen Tocotronic-Albums "Golden Years" feiert der Song "Denn sie wissen, was sie tun" TV-Premiere in der "Happy Hour".Am Sonntag, 16. Februar 2025, 21.00 Uhr, dreht sich in "Bosetti Late Night" alles um die bevorstehende Bundestagswahl und die damit verbundene Verunsicherung in der Gesellschaft. Als Gast begrüßt Sarah Bosetti die Juristin und stellvertretende Chefredakteurin des Nachrichtenmagazins Der Spiegel, Melanie Amann. In ihrer Late-Night-Show beleuchtet Sarah Bosetti satirisch den aktuellen Diskurs und lädt passend zum jeweiligen Thema Gäste aus Politik und Gesellschaft zum Gespräch ein. Im vergangenen Jahr wurde die Autorin und Satirikerin für ihre Show mit dem Grimme-Preis und dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet.Alle Ausgaben der Shows sind ab Sendetag auch in der 3satMediathek abrufbar.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Jessica Zobel, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter: 0152 - 34601010.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zu "Till Reiners' Happy Hour" erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/tillreinershappyhour) und zu "Bosetti Late Night" Download (https://presseportal.zdf.de/presse/bosettilatenight) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenWeiteres Kabarett- und Comedyprogramm finden Sie in der 3satMediathek (https://www.zdf.de/comedy/3sat-festival) sowie unter ZDF Satire (https://www.youtube.com/@ZDFSatire/videos) (YouTube).3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation/3sat PresseTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12108Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/5961398