London (www.anleihencheck.de) - Die EZB senkt den Leitzins angesichts der Konjunkturflaute und nachlassender Inflationssorgen zu Beginn des Jahres weiter, so die Experten von AllianceBernstein.Der EZB-Rat habe am Donnerstag beschlossen, den am Finanzmarkt maßgeblichen Einlagensatz von 3,0 auf 2,75 Prozent zu drücken. Es sei bereits die fünfte Zinssenkung, seitdem die Währungshüter um Notenbankchefin Christine Lagarde im Juni die Zinswende eingeleitet hätten. Und das dürfte längst nicht die letzte gewesen sein. Die Notenbanker hätten ihr geldpolitisches Statement im Vergleich zur Sitzung im Dezember nicht wesentlich verändert, kommentiere Sandra Rhouma, European Economist - Fixed Income bei AllianceBernstein. ...

