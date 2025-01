Bad Soden (www.fondscheck.de) - Wie auch 2024 gewinnt der RLC Global Dynamic Fonds (ISIN LU1011986939/ WKN A1XBKZ) den Deutschen Fondspreis des Finanzmagazins "Fonds professionell" in der Kategorie Mischfonds global flexibel, so die Rosenberger, Langer & Cie. Capital Management GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

