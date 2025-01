Der Chipausrüster Lam Research hat am Mittwochabend mit seinen Zahlen für das zweite Quartal überzeugt. Sowohl Umsatz als auch Ergebnis lagen deutlich über den Markterwartungen. Die Aktie schoss daraufhin am Donnerstag um sieben Prozent in die Höhe. Auch am Freitag dürfte sich der Aufwärtstrend fortsetzen. Davon profitiert auch der Turbo-Call, den DER AKTIONÄR auf seiner Derivate-Favoritenliste führt.Im zweiten Quartal kletterte der Umsatz um 16 Prozent von 4,38 Milliarden Dollar, die Analysten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...