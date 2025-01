DJ Bitkom kritisiert bestehende Rechtsunsicherheit bei KI für Unternehmen

DOW JONES--Der Digitalverband Bitkom hat angesichts der am Sonntag in Kraft tretenden Regelungen der europäischen KI-Verordnung (AI Act) bestehende Rechtsunsicherheit für Unternehmen kritisiert. Europa behindere die Künstliche Intelligenz. Bei den europäischen Regelungen handelt es sich zum einen um Verbote von bestimmten KI-Praktiken wie Social-Scoring-Systemen, manipulative KI-Techniken oder Emotionserkennung am Arbeitsplatz, so der Verband. Zum anderen griffen Vorgaben für KI-Kompetenzanforderungen von Beschäftigten. Bitkom kritisierte, dass der AI Act nicht für Rechtssicherheit bei Künstlicher Intelligenz in Europa sorge, sondern vielmehr aktuell das genaue Gegenteil drohe.

"Wenn ab Sonntag weitere Regelungen der europäischen KI-Verordnung in Kraft treten ist unklar, für welche Anwendungen das gesetzliche Verbot tatsächlich gilt. Die Politik hat beim AI Act hohe Anforderungen und enge Fristen für die Unternehmen aufgestellt, hat selbst aber ihre Hausaufgaben nicht gemacht", sagte Susanne Dehmel, Mitglied der Bitkom-Geschäftsleitung. Das Risiko trügen die Unternehmen, die KI entwickeln oder einsetzten. "Während in den USA mit dreistelligen Milliardenbeträgen KI ausgebaut werden soll und in China extrem leistungsfähige Sprachmodelle veröffentlicht werden, werfen wir in Deutschland und Europa den KI-Unternehmen Knüppel zwischen die Beine", kritisierte sie.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/cbr

(END) Dow Jones Newswires

January 31, 2025 05:25 ET (10:25 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.