PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Am letzten Handelstag im Januar haben die europäischen Aktienmärkte ihre langsame, aber stetige Aufwärtsbewegung fortgesetzt. Nach einer ereignisreichen Woche stützten am Freitag Gewinne an der Wall Street und gute Zahlen von Apple .

Der EuroStoxx 50 legte am späten Vormittag um 0,35 Prozent auf 5.300,50 Punkte zu. Damit liegt der Index seit Jahresbeginn rund acht Prozent im Plus. Außerhalb des Euroraums gewann der Schweizer Leitindex SMI 0,63 Prozent auf 12.684,07 Zähler. Der britische FTSE 100 stieg um 0,25 Prozent auf 8.668,59 Punkte.

Der erste Handelsmonat könne sich "von der Kursperformance her sehen lassen", lobte Marktexperte Andreas Lipkow. "Bisher konnte der Gesamtmarkt viele wesentliche Klippen umschiffen und hat sich stur auf eine potenzielle Konjunkturerholung in Europa fokussiert."

Technologiewerte waren weiterhin gefragt und knüpften damit an die Vortagsgewinne an. Sie profitierten von den Vorgaben aus den USA. Das Sektorschwergewicht ASML legte um 2,5 Prozent zu. Das Researchhaus Bernstein hatte seine positive Einschätzung bekräftigt und sieht Potenzial von rund 125 Euro bis zum Kursziel von 850 Euro.

Pharmawerte profitierten von der Stärke von Novartis . Der Pharmakonzern aus der Schweiz war auch im Schlussquartal nochmals kräftig gewachsen. Die eigenen, im Oktober nochmals erhöhten Ziele, erreichte das Unternehmen damit. Die Aktionäre sollen zudem mehr Dividende erhalten. Die Aktie stieg um 3,4 Prozent.

Der Telekomsektor litt dagegen unter der Schwäche von Nokia . Nachdem gute Quartalszahlen am Vortag die Aktie gestützt hatten, fiel sie nun wieder um drei Prozent. Die Analysten von Goldman Sachs hatten ihre Verkaufsempfehlung bestätigt. Auch das erhöhte Kursziel von 3,70 Euro liegt klar unter dem aktuellen Kurs./mf/jha/

