Bockhorn/München (ots) -Rund drei Monate nach GoLive zieht AdClips.tv erste Bilanz: Die Plattform für TV-Werbungskritik und -diskussionen verzeichnete über 60.000 Besucher. Rund 1.000 Werbespots von mehr als 400 Marken werden diskutiert. Nutzer haben inzwischen tausende Kommentare und Bewertungen hinterlassen - Tendenz stark steigend.Interaktionen nehmen täglich zuStetiges Wachstum. Die Zugriffszahlen steigen weiterhin rapide an, und die Interaktionen der Nutzer nehmen täglich sichtbar zu. Besonders polarisierende Werbekampagnen sorgen für intensive Diskussionen.Beispiel PayPal: Unverständliche Metapher sorgt für KopfschüttelnEin Beispiel ist die aktuelle PayPal-Kampagne mit dem "Elefanten im Raum". Während diese Metapher im englischsprachigen Raum bekannt ist, scheint sie deutschsprachige Nutzer zu verwirren. Die zugehörige Diskussion auf AdClips wurde schon rd. 15.000 Mal aufgerufen, und nahezu alle Kommentare spiegeln eine einhellige Meinung wider: Die Metapher wurde nicht verstanden.Die Bewertungen sprechen für sich: Dreistellige "Thumbs Down" stehen aktuell lediglich drei "Thumbs Up" gegenüber. Die Meinungen reichen von "Blöde Werbung. Versteht nur, wer die Redewendung kennt." bis zu "Typisch, einfach übersetzt. Macht in deutscher Sprache keinen Sinn."Weitere Kampagnen mit kontroverser ResonanzNicht nur PayPal, sondern auch andere Marken stehen im Fokus der Nutzer:- Ein Podcast-Setting von Ariel scheint nicht anzukommen.- Ein Joghurt-Spot von Landliebe sorgt für Diskussionen über Tischmanieren und Besteckhaltung.Ralf Zmölnig, CEO der Spotwatch GmbH und Head of AdClips, zieht ein positives Fazit:"Natürlich ist das noch nicht repräsentativ. Aber die stetig wachsenden Interaktionen zeigen uns, dass wir mit AdClips den Menschen eine Plattform für ihre Meinungen zu aktueller TV-Werbung gegeben haben."AdClips.tv bleibt damit auf Erfolgskurs und zeigt, dass TV-Werbung ein Thema ist, das Verbraucher bewegt - und zum Austausch anregt.Weitere Informationen: www.adclips.tv (https://adclips.tv/)Kontakt für Presseanfragen:Ralf ZmölnigCEO Spotwatch GmbHralf.zmoelnig @ spotwatch.ioralf @ adclips.tv+49 (8141) 315 03 75https://adclips.tvOriginal-Content von: Spotwatch GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177312/5961425