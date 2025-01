DJ Scholz trifft britischen Premier Starmer am Sonntag in Chequers

Von Andrea Thomas

DOW JONES--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird am Sonntag den britischen Premierminister Keir Starmer auf dessen Landsitz Chequers treffen. Nach Angaben von Regierungssprecher Steffen Hebestreit wollen beide über bilaterale Beziehungen sowie das Verhältnis der Europäischen Union und Großbritannien sowie über die transatlantischen Beziehungen sprechen. Scholz wird am Montag dann zum informellen Gipfel der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union nach Brüssel reisen. Am Abend werde Starmer dort auch zu einem gemeinsamen Abendessen erwartet, sagte Hebestreit.

"Großbritannien gehört zu einem der engsten und vertrauensvollsten Partner, die Deutschland hat. Die Beziehungen sind lang und gut", sagte Hebestreit.

