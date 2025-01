© Foto: ZUMAPRESS.com | Jaque Silva - picture alliance

OpenAI plant eine massive Finanzierungsrunde, die seine Bewertung stark steigern könnte und positive Impulse für den KI- und Krypto-Sektor erwarten lässt.Das KI-Unternehmen OpenAI befindet sich in frühen Verhandlungen über eine Finanzierungsrunde von bis zu 40 Milliarden US-Dollar, was die Bewertung des Unternehmens auf 340 Milliarden US-Dollar katapultieren könnte. Damit würde OpenAI seinen bisherigen Marktwert von 157 Milliarden US-Dollar fast verdoppeln. Laut einem Bericht des Wall Street Journal führt der japanische Technologiekonzern SoftBank die Investorenrunde an und könnte zwischen 15 und 25 Milliarden US-Dollar beisteuern. Sollte sich dieser Deal bewahrheiten, würde SoftBank sogar …