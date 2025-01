Hamburg (ots) -Website, Corporate Blogs oder auch soziale Netzwerke - hier können Sie sich darstellen, Ihre Botschaften vermitteln und mit Ihren Zielgruppen in den Austausch kommen, um deren Bedürfnisse und Ansprüche besser kennenzulernen. Die aktive Online-Präsenz kann Reputation aufbauen, Vertrauen schaffen und Gespräche, Inspiration und Unterhaltung bieten.Professionell schreiben für verschiedene Anlässe, Kanäle und ZielgruppenEine der großen Herausforderungen ist dabei jedoch die fortlaufende Erstellung von Inhalten. Denn diese müssen ins Kommunikationskonzept passen, gleichzeitig die Leserinnen, User, Follower und Friends interessieren und im Gedächtnis bleiben. Zudem haben die unterschiedlichen Darstellungswege und die verschiedenen Social-Media-Kanäle spezifische Anforderungen. Der Aufwand für die fortlaufende Gestaltung von Posts und Beiträgen kann also erheblich sein.Simone Maader erklärt, wie Sie diese Aufgabe meistern, den Aufwand überschaubar halten und gleichzeitig die Potenziale Ihrer Beiträge für Website, Blogs und Social Media optimal ausschöpfen.Programm:- Attraktive Headlines formulieren, die zum Klicken einladen- Teaser und Kurztexte: vom mitreißenden Einstieg bis zum wirkungsvollen Call-to-Action- Grundlagen guter Social-Media-Texte- Tipps und Tricks, die Ihnen den Alltag beim Texten erleichtern- Anforderungen der sozialen Netzwerke Instagram, Facebook, Twitter und LinkedIn und gelungene Praxisbeispiele der einzelnen Netzwerke- Content-Recycling: wie geht das und für welche Content-Formate ist es geeignet?- Snackable Content: welche Inhalte eignen sich und wie lässt sich durch kluge Planung der Aufwand überschaubar halten?- PraxisübungenSie haben die Möglichkeit, Ihre individuellen Gegebenheiten und besondere Fragestellungen vorab mit der Referentin zu teilen, so dass Simone Maader sich gezielt auf Ihre spezifischen Anforderungen einstellen kann. Selbstverständlich gibt es während der Schulung ausreichend Raum für Ihre Fragen. Kleine Aufgaben ermöglichen Interaktion, Erfahrungsaustausch und inspirierendes Lernen.Geeignet ist diese Schulung für Mitarbeitende aus den Bereichen Marketing, Unternehmenskommunikation, PR und Öffentlichkeitsarbeit. Wir empfehlen eine Gruppengröße von maximal 16 Teilnehmenden.Ihre Referentin:Simone Maader arbeitet seit 14 Jahren freiberuflich als Texterin und Content-Strategin (https://www.maader.de) für Selbstständige und Unternehmen aus dem Mittelstand. Sie ist gelernte Journalistin und war nach ihrem Volontariat beim Norddeutschen Rundfunk mehrere Jahre für das Landesfunkhaus Schleswig-Holstein als Reporterin, Autorin und Moderatorin im Einsatz. Seit weit mehr als einem Jahrzehnt gehört ihr Herz nun aber der Online-Welt und damit auch dem Schreiben von Web-Texten. Darüber hinaus coacht Simone Maader ihre Kundinnen und Kunden im Umgang mit Social Media, gibt Workshops und hält Vorträge. Ihr Ziel: Aha-Erlebnisse schaffen, inspirieren und das Netz von langweiligem Content befreien.Eckdaten:- Dauer: je nach inhaltllichen Anforderungen 4 bis 7 Stunden inkl. Pausen- Kosten für Vorbereitung und Durchführung: abhängig von vereinbarter Dauer, Besonderheiten und individuellem Anpassungsbedarf. Auf Wunsch erstellen wir für Sie gerne ein Angebot.- Termin: nach Absprache- Durchführung: nach Absprache in unseren Räumen, in externen Locations oder bei Ihnen im Unternehmen. Oder als Online-Format auf zoom.Hier geht's zur Übersicht aller Inhouse-Schulungen der news aktuell Academy (https://www.newsaktuell.de/academy/inhouse-schulungen/).Pressekontakt:Ansprechpartner für Nachfragen und ein konkretes Angebot:Marcus Heumann, Leiter der news aktuell AcademyE-Mail: academy@newsaktuell.deTelefon: +49 40 / 4113 32845Original-Content von: news aktuell Academy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166760/5961458