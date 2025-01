NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Apple von 200,75 auf 202,33 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die Signale des iPhone-Herstellers für das März-Quartal seien schwächer als gedacht, schrieb Analyst Edison Lee in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion auf den Quartalsbericht. Seine unter dem Konsens liegende Prognose steige marginal, an seiner langfristigen Skepsis ändere sich aber nichts./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2025 / 04:55 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2025 / 04:55 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US0378331005