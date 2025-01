Erfurt (ots) -Bei den besonderen Mitmach-Aktionen von KiKA und ARD-Sportschau haben junge Sport-Begeisterte die Chance, zu Reporter*innen und Kommentator*innen von Sport-Großereignissen zu werden. Bereits gewonnen hat Maxi (13), der am 2. Februar 2025, 14:20 Uhr gemeinsam mit Sven Hannawald und Tom Bartels live auf Sendung geht und die Qualifikation für das FIS Weltcup-Skispringen der Herren in Willingen kommentieren wird.Maxi aus Stuttgart hat mit seinem Wissen über Wintersport überzeugt und fährt als Gewinner am 1. Februar 2025 nach Willingen. Dort erwartet ihn eine Backstage-Tour, bei der er unter anderem die Athletinnen und Athleten des Deutschen Skiverbandes treffen kann. Am 2. Februar 2025 kommentiert er ab 14:20 Uhr gemeinsam mit Sven Hannawald und Tom Bartels das Qualifikationsspringen der Herren im Livestream in der ARD Mediathek und auf sportschau.de. Maxi wird von der "KiKA LIVE"-Moderatorin Sarah begleitet. Was er an diesen Tagen erlebt, ist am 6. Februar 2025 um 20:00 Uhr im Trend-Magazin "KiKA LIVE" bei KiKA, auf kika.de und im KiKA-Player zu sehen.Aufruf vom 1. bis 23. Februar 2025: KiKA sucht drei Kinder für UEFA Women's Nations League-SpielUnd die nächste Chance wartet bereits auf alle Interessierten: Wer bei der UEFA Women's Nations League am 8. April 2025 wie ein Profi kommentieren oder im Stadion Nationalspielerinnen und Fans interviewen möchte, kann sich vom 1. bis zum 23. Februar 2025 mit einem Video an sportschau@kika.de bewerben. Die Teilnahmebedingungen sind auf kika.de/sportschau hinterlegt. Gezeigt wird das Spiel Deutschland gegen Schottland mit Beteiligung der Kinder live am 8. April um 17:30 Uhr bei KiKA und auf kika.de.Die Kooperation von KiKA und der ARD-Sportschau verfolgt das Ziel, Kinder stärker an sportlichen Großereignissen teilhaben zu lassen. Die gemeinsam mit Kindern gestalteten Live-Übertragungen eröffnen der jungen Zielgruppe einen altersgerechten Zugang zu Sport und bietet ein einzigartiges Erlebnis.Weitere Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5961505