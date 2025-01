© Foto: Charles Krupa - AP

Die Aktien von Vertex Pharmaceuticals verzeichnen am Freitag einen sprunghaften Anstieg, nachdem die FDA die Zulassung für das nicht-opioide Schmerzmittel des Unternehmens erteilte. Laut Vertex handelt es sich um die erste neue Klasse von Schmerzmitteln seit über 20 Jahren. Das Medikament, Suzetrigine, verkauft unter dem Namen Journavx, wird zur Behandlung von mittelschweren bis starken akuten Schmerzen eingesetzt und kostet 15,50 US-Dollar pro 50-Milligramm-Pille. Die Einnahme erfolgt zweimal täglich oral. Während Opioide die Schmerzsignale im Gehirn blockieren, setzt Journavx bereits an den Nerven an, bevor die Signale das Gehirn erreichen. Dies reduziert das Risiko einer Abhängigkeit …