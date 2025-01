Viele Makler merken bei der eigenen Nachfolgeplanung erst viel zu spät oder gar nicht, dass sie sich übernehmen. Andreas Grimm schildert anhand eines aktuellen Falls, beim dem ein Vermittlerunternehmen verkauft werden sollte, was dem Makler zum Verhängnis wurde. "Unternehmer sind Unternehmer, weil sie etwas unternehmen", lautet eine alte Binsenweisheit. So halten es auch viele Makler in der eigenen Nachfolgeplanung. Sie unternehmen etwas, um dann erst viel zu spät oder gar nicht zu erkennen, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...