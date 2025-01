Starker Wochenabschluss: Am heutigen Freitag konnten die Anteilscheine von Siemens Energy ihre kräftige Erholung seit dem Kursrutsch zu Wochenbeginn fortsetzen. Sie gewannen am frühen Nachmittag als bester Wert im deutschen Leitindex 3,7 Prozent auf 58,82 Euro. Die Kurslücke, die am Montag entstanden angesichts aufgekommener Sorgen vor günstigeren KI-Anwendungen aus China war, ist damit geschlossen.Im nächsten Schritt könnten die Energy-Anteile ihr Rekordhoch ins Visier nehmen, das sie vor einer ...

