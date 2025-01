Erst Anfang der Woche stellte DER AKTIONÄR Mantra (kurz OM) als seinen Altcoin der Woche vor. Aufgefallen durch die bemerkenswerte relative Stärke am Montag - einem Tag, an dem fast alle Kryptowährungen deutlich im Minus lagen - war klar, dass etwas unter der Oberfläche brodelte. Nur wenige Tage später schießt der Kurs ohne besondere fundamentale Treiber an einem Tag um rund 29 Prozent nach oben. Doch woran lag das?Auch wenn der Kurs in den vergangenen Tagen immer wieder um das zuvor überwundene ...

