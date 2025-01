Der Silberpreis zeigt sich aktuell stark und konnte sich am Freitagmorgen auf 31,40 US-Dollar je Feinunze steigern. Dies entspricht einem Anstieg von 1,8 % in den vergangenen 24 Stunden. Besonders erfreulich ist der nachhaltige Durchbruch über die wichtige Marke von 31 US-Dollar. Nun richtet sich der Blick auf den nächsten Widerstand bei 32,30 US-Dollar. Die fundamentale Lage am Silbermarkt bleibt spannend, da ein erneutes Defizit erwartet wird. Gleichzeitig beeinflussen makroökonomische Faktoren und geopolitische Risiken die Preisentwicklung. Die Investoren reagieren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...