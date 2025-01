Deckers Outdoor, bekannt für seine Sportschuhe Hoka, präsentierte am Donnerstag Top-Zahlen für das dritte Quartal. Sowohl Umsatz als auch Gewinn übertrafen die Erwartungen deutlich. Die Aktie fiel nachbörslich dennoch zweistellig in die Tiefe. Was ist da los?Der Umsatz für das dritte Quartal kletterte um 17 Prozent auf einen neuen Rekordwert von 1,83 Milliarden Dollar. Die Analysten hatten mit lediglich 1,73 Milliarden Dollar gerechnet. Der Gewinn je Aktie nahm um 19 Prozent auf 3,00 Dollar zu, ...

