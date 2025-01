Die Deutsche Bank verzeichnet einen bemerkenswerten Aufwärtstrend an der Börse, wobei die Aktie am Freitag weiteren Auftrieb erhielt und im XETRA-Handel auf 19,05 Euro kletterte. Im Tagesverlauf erreichte das Wertpapier sogar einen Höchststand von 19,19 Euro, was die anhaltende positive Dynamik unterstreicht. Diese Entwicklung reiht sich in eine längerfristige Erfolgsgeschichte ein, die sich besonders im Vergleich zum Vorjahr zeigt. Vom 52-Wochen-Tief bei 11,52 Euro hat sich der Kurs inzwischen um beeindruckende 64,75 Prozent erholt, was das gewachsene Vertrauen der Anleger in das Finanzinstitut widerspiegelt.

Dividendenaussichten und Analysteneinschätzungen

Die Perspektiven für Aktionäre gestalten sich zunehmend positiver. Nachdem im vergangenen Jahr eine Dividende von 0,45 Euro je Aktie ausgeschüttet wurde, prognostizieren Experten für das laufende Jahr eine deutliche Steigerung auf 0,679 Euro. Diese Entwicklung wird durch die solide Geschäftsentwicklung gestützt, die sich in den jüngsten Quartalszahlen widerspiegelt. Mit einem Gewinn von 0,74 Euro je Aktie im letzten Quartal konnte das Vorjahresergebnis von 0,50 Euro deutlich übertroffen werden. Auch der Umsatz verzeichnete mit 16,59 Milliarden Euro ein Plus von 8,87 Prozent. Analysten sehen weiteres Potenzial und setzen das durchschnittliche Kursziel bei 20,66 Euro an.

