© Foto: ---/kyodo/dpa

Die asiatischen Märkte stehen vor einer Erholung und atmen wieder auf. Der Nikkei 225 legt weiter zu. Auch in den USA steigen der Dow und der S&P 500 nach der Berichtswoche.Die asiatischen Märkte zeigten sich am Freitag überwiegend freundlich. Die Wall Street hatte bereits am Vorabend zugelegt, nach den jüngsten Jahres-und Quartalsberichten. In Japan setzten der Nikkei 225 und der Topix-Index ihre Gewinne den dritten Tag in Folge fort. Der Nikkei 225 kletterte um 0,15 Prozent auf 39.572,49 Punkte, während der breiter gefasste Topix um 0,24 Prozent auf 2.788,66 Punkte anstieg. Neue Inflationsdaten zeigten, dass der Verbraucherpreisindex für Tokio im Januar um 2,5 Prozent gestiegen ist, nach …