Das Münchner E-Moblilitäts-Startup HeyCharge hat eine Kooperation mit der Wohnungsgesellschaft Vonovia geschlossen. Ziel ist es, Mieterinnen und Mietern eine "flexible und bezahlbare Ladeinfrastruktur" anzubieten. Bereits in der Pilotphase wurden an verschiedenen Standorten in Deutschland Tiefgaragen- und Außenstellplätze mit Ladeinfrastruktur ausgestattet. Die aus der Pilotphase gewonnenen Erkenntnisse sollen beiden Unternehmen ermöglichen, ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...