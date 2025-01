Köln (ots) -Der WDR baut seine Kulturmarke "Westart" aus: WDR 3 und WDR 5 gehen ab Samstag, 1. Februar, mit dem neuen Literaturmagazin "Westart Lesen" sowie ab dem 17. Februar mit dem Kulturmagazin "Westart" an den Start. Zudem wird der erfolgreiche Bücher-Podcast "Zwei Seiten" mit Christine Westermann und Mona Ameziane künftig sonntags bei WDR 5 zu hören sein; alle Folgen gibt es natürlich auch in der ARD Audiothek.Mit "Westart Lesen" bietet der WDR 55 Minuten Literatur fürs Ohr. Die Moderatorinnen und Moderatoren Marija Bakker, Uli Hufen und Christian Möller sprechen mit Schriftstellerinnen und Schriftstellern über Bücher, präsentieren Rezensionen, Reportagen und Musik.Mit "Zwei Seiten" von Christine Westermann und Mona Ameziane wird der erfolgreiche Bücher-Podcast ab Sonntag, 2. Februar, auch als Radiosendung zu hören sein. Hier steht wöchentlich ein Thema mit zwei dazu passenden Büchern im Vordergrund. Die zwei Moderatorinnen mit unterschiedlicher Lebenserfahrung tauschen sich aus, empfehlen sich gegenseitig ein Buch und wollen dabei alle Generationen mitnehmen.Das Hörfunkmagazin "Westart" ist das aktuelle Kulturmagazin am Mittag und legt auch einen Fokus auf die vielfältige Kulturszene in Nordrhein-Westfalen.Der WDR baut mit den neuen Hörfunksendungen der Marke "Westart" sein Literatur- und Kulturangebot weiter aus. Das Programmschema von WDR 3 und WDR 5 wird beibehalten.Die Veränderungen im Überblick:WDR 3:- "Westart" montags bis freitags von 12.10 bis 13.00 Uhr, ab dem 17. Februar 2025 (bislang "Kultur am Mittag")- "Westart Lesen", samstags, 15.04 bis 16 Uhr, ab dem 1. Februar 2025 (bislang "Gutenbergs Welt")WDR 5:- "Westart" montags bis freitags von 14.04 bis 15 Uhr, ab dem 17. Februar 2025 (bislang "Scala")- "Westart Lesen" samstags von 20.03 bis 21.00 Uhr, ab dem 1. Februar (bislang "WDR 5 Bücher")Podcast "Zwei Seiten" sonntags um 15.04 Uhr, ab dem 2. FebruarFotos zu finden Sie unter ARD-Foto.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5961714