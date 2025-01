© Foto: Mark Schiefelbein - AP

Der neue US-Präsident macht Ernst. Ab Samstag sollen Einfuhren aus den Nachbarländern Mexiko und Kanada mit hohen Zöllen belegt werden. Das macht auch deutschen Autobauern Sorgen.US-Präsident Donald Trump macht Ernst: Schon ab diesem Samstag sollen Importgüter aus Kanada und Mexiko mit einem massiven 25-prozentigen Zoll belegt werden. Als Begründung nennt Trump Handelsdefizite, Subventionen und den Drogenschmuggel, insbesondere von Fentanyl. Kanada und Mexiko zeigen sich alarmiert und kündigen Gegenmaßnahmen an. Die kanadische Botschafterin in den USA, Kirsten Hillman, warnte vor einer Eskalation: "Falls diese Zölle in Kraft treten, wird Kanada reagieren." Auch der mexikanische Präsident …