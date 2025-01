ETF Analyse der Woche: iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF

ETF der Woche

iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF - A USD ACC

- WKN: A2JQ2H - ISIN: E00BDDRF478 - Kürzel: IU5C

Strategie des ETF Fonds

Der Fonds strebt die Nachbildung eines Index mit Unternehmen aus dem US-Kommunikations- und Kommunikationsdienstleistungssektors an. Dieser ist im Global Industry Classification Standard (GICS) definiert. Der Anlageschwerpunkt ist ein diversifiziertes Engagement in US-Unternehmen des Kommunikationssektors. Dieser Sektor enthält klassische Telekommunikations-Unternehmen, wie beispielsweise AT&T aber auch Konzerne, die vormals dem IT-Sektor zugeordnet wurden, wie z.B. Facebook. Ergänzt wird das Portfolio mit Medienunternehmen wie Walt Disney oder Netflix.

ETF Chartcheck - Betrachtung im Wochenchart:

Der Fonds konnte sich bis Ende 2021 zunächst erholen, gab dann aber deutlicher nach. Die Abgaben waren kontinuierlich, größere Erholungen haben sich nicht eingestellt und die die sich eingestellt haben, wurden bis Ende 2022 immer zeitnah abverkauft. Es ging von Jahresbeginn 2023 zunächst in moderaten Impulsen aufwärts. Nach einem Rücksetzer Mitte August 2024 nahm der Anteilsschein dann deutlich und dynamisch Fahrt auf. Es ging bis Ende des letzten Jahres über die 10 EUR-Marke. Im Wochenchart ist erkennbar, dass das Papier länger konsolidiert hat und in den letzten drei Wochen, davon insbesondere in dieser Handelswoche deutlich zulegen können.

Das Wochenchart ist uneingeschränkt bullisch zu interpretieren. Solange sich das Papier über der SMA20 (aktuell bei 10,23 EUR) halten kann, solange könnte sich die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite könnten die 12,50 EUR und übergeordnet die 14,75/15,00 EUR sein.

Sollten sich Rücksetzer einstellen, so könnten sich diese an der SMA20 stabilisieren und erholen. Im Chart ist erkennbar, dass diese Durchschnittslinie beim letzten Rücksetzer im August übergeordnet ein guter Support gewesen ist. Wird diese Linie aber als Unterstützung aufgegeben, so könnte sich das Papier noch im Bereich der SMA50 (aktuell bei 9,32 EUR) eine Unterstützung finden. Ein Anlaufen dieser Linie würde erst dann bärisch zu interpretieren sein, wenn sich der Anteilsschein unter diese Linie schiebt und nachfolgend auch den Kontakt verliert. Stellen sich diese Kursmuster ein, so würde sich das Chartbild verbindlich bärisch eintrüben....

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 74 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.