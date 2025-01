Mitteilung der PNE AG:

PNE-Gruppe nimmt zwei weitere Windparks in Betrieb

- Erster Windpark außerhalb Deutschlands im Eigenbetriebsportfolio

- Gesamtnennleistung der Windparks im Eigenbetrieb steigt auf 434,3 MW

Mit dem Windpark Saint-Aubin-du-Plain hat die PNE-Gruppe den ersten Windpark außerhalb Deutschlands in Betrieb genommen, der in das Eigenbetriebsportfolio überführt wird. Der Windpark in der westfranzösischen Region Nouvelle-Aquitaine ging Ende 2024 in den Probebetrieb. ...

