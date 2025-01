Die US-Aktienmärkte dürften am Freitag an ihre Vortagesgewinne anknüpfen. Konjunkturdaten zeigten nur wenig Einfluss auf die vorbörslichen Kurse. So stiegen die Konsumausgaben im Dezember stärker als erwartet. Die privaten Einkommen wuchsen wie prognostiziert. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Index eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsstart mit plus 0,2 Prozent auf 44.987 Punkte. Zum knapp zwei Monate alten Rekordhoch fehlen noch rund 0,4 Prozent. Für die abgelaufene Woche winkt dem Dow ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...