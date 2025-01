DJ WOCHENVORSCHAU/3. bis 9. Februar (6. KW)

=== M O N T A G, 3. Februar 2025 07:00 CH/Julius Bär Group AG, Jahresergebnis *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Januar *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Januar *** 09:55 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Januar *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Januar 10:00 DE/Nationaler Normenkontrollrat, Vorstellung des Gutachtens des Nationalen Normenkontrollrats zu "Bündelung im Föderalstaat - zeitgemäße Aufgabenorganisation für eine leistungsfähige und resiliente Verwaltung", Berlin *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Januar *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Januar *** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) Januar 11:00 BE/Außerordentlicher EU Gipfel im Palais d'Egmont in Brüssel 11:30 DE/Regierungs-Pk, Berlin 14:00 DE/Grünen-Vorsitzende Brantner, Pk nach Gremiensitzungen, Berlin *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Januar *** 16:00 US/Bauausgaben Dezember *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Januar 18:30 US/Fed-Atlanta-Präsident Bostic, Rede beim Rotary Club of Atlanta 23:59 DE/CDU, Bundesparteitag, Berlin - CH/Börsenfeiertag China D I E N S T A G, 4. Februar 2025 00:30 US/Fed-St. Louis-Präsident Alberto Musalem, spricht bei Homer Jones Memorial Lecture *** 06:45 CH/UBS AG, Ergebnis 4Q *** 07:00 AT/OMV AG, Jahresergebnis (09:30 PK) *** 07:00 DE/Siltronic AG, vorläufiges Jahresergebnis *** 07:00 FR/BNP Paribas SA, Jahresergebnis *** 07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), vorläufiges Jahresergebnis (14:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Infineon Technologies AG, Ergebnis 1Q (08:00 PK; 09:30 Analystenkonferenz) *** 08:00 GB/Diageo plc, Ergebnis 1H *** 08:00 GB/Vodafone Group plc, Trading Update 3Q 08:00 DE/Hawesko Holding AG, vorläufiges Jahresergebnis 08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich November 08:30 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 9 Monate *** 10:00 DE/Schott Pharma AG & Co KGaA, HV *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders *** 12:00 IT/Intesa Sanpaolo SpA, vorläufiges Jahresergebnis *** 12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 4Q 12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 4Q *** 12:30 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 4Q *** 12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 4Q 13:15 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 4Q 13:45 DE/Bundeskanzler Scholz, Betriebsrat von Thyssenkrupp Steel, Tekin Nasikkol, Gemeinsames Statement, Duisburg 14:00 NL/Ferrari NV, Jahresergebnis 15:00 EU/EZB, Monatsbericht zu APP/PEPP-Anleihebeständen *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Dezember 17:00 DE/CDU-Chef Merz, CDU-Wahlkampfveranstaltung, Bonn 17:00 US/Fed-Atlanta-Präsident Bostic, spricht beim Treffen der nationalen Task Force für Wohnungskrisen *** 19:00 US/International Business Machines Corp (IBM), Investorentag 2025 20:00 US/Fed-San-Francisco-Präsidentin Daly, spricht bei jährlicher Wirtschaftsprognose von Walter E. Hoadley 22:00 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 4Q *** 22:05 US/Alphabet Inc (Google-Holding), Ergebnis 4Q *** 22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 4Q - US/Präsident Donald Trump empfängt israelischen Premierminister Netanyahu im Weißen Haus - CH/Börsenfeiertag China M I T T W O C H, 5. Februar 2025 *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen Caixin/S&P Global Januar *** 06:25 JP/Toyota Motor Corp, Ergebnis 3Q 06:45 NO/Equinor ASA, Ergebnis 4Q *** 06:50 ES/Banco Santander SA, Jahresergebnis 07:00 FR/Credit Agricole SA, Jahresergebnis *** 07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Jahresergebnis *** 08:00 GB/GSK plc, Jahresergebnis 08:00 DK/Vestas Wind Systems A/S, Jahresergebnis *** 08:05 FR/Totalenergies SE, Jahresergebnis *** 08:45 FR/Industrieproduktion Dezember 09:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Rede sowie Treffen mit sächsischem Ministerpräsidenten Kretschmer und Besuch von Unternehmen, Görlitz *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Januar *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Januar 10:00 DE/Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA, HV *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Januar 10:00 DE/Vorsitzender Expertenrat für Klimafragen (ERK), Henning u.a., Pk zur Veröffentlichung des Zweijahresgutachtens zum Stand der Klimapolitik in Deutschland, Berlin *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Januar *** 11:00 EU/Erzeugerpreise Dezember *** 12:30 US/Walt Disney Co, Ergebnis 1Q *** 13:00 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 4Q 13:00 DE/Regierungs-Pk, Berlin *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Januar *** 14:30 US/Handelsbilanz Dezember *** 15:00 US/EZB-Chefvolkswirt Lane, Fireside Chat bei Veranstaltung des Peterson Institute *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Januar *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche *** 18:30 DE/Metro AG, Ergebnis 1Q 19:00 DE/CDU-Chef Merz, CDU-Wahlkampfveranstaltung, Singen *** 22:00 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 1Q 22:00 US/News Corp Ltd, Ergebnis 2Q *** 22:05 NL/Qiagen NV, Ergebnis 4Q *** 22:10 US/Ford Motor Co, Ergebnis 4Q D O N N E R S T A G, 6. Februar 2025 *** 06:30 FR/Societe Generale SA, Jahresergebnis *** 07:00 DE/Aurubis AG, Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Siemens Healthineers AG, Ergebnis 1Q (07:30 PK; 08:30 Analystenkonferenz) *** 07:00 LU/Arcelormittal SA, Jahresergebnis *** 07:00 NL/ING Groep NV, Jahresergebnis 07:00 SE/Volvo Car Corp, Jahresergebnis *** 07:30 DE/Hannover Rück SE, Erneuerungen 2025 *** 08:00 GB/Anglo American plc, Production Report 4Q *** 08:00 GB/Astrazeneca plc, Jahresergebnis 08:00 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, Jahresergebnis 08:00 SE/Vattenfall AB, vorläufiges Jahresergebnis *** 08:00 DE/Auftragseingang Dezember *** 10:00 NL/Qiagen NV, Jahresergebnis 4Q (10:00 PK; 16:00 Analystenkonferenz) 10:00 DE/Bitkom, Bundestagswahl 2025: Fakten, Fake und Social Media *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Dezember 12:00 DE/ING-DiBa AG, Bilanzpressekonferenz 12:00 GB/Linde plc, Ergebnis 4Q (15:00 PK) *** 12:30 US/Honeywell International Inc, Ergebnis 4Q *** 13:00 US/Philip Morris International Inc, Jahresergebnis 13:00 US/Conocophillips, Ergebnis 4Q *** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats sowie geldpolitischer Bericht *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 4Q *** 15:00 DE/Kion Group AG, Pre-Close-Call 17:00 DE/CDU-Chef Merz, CDU-Wahlkampfveranstaltung, St. Ingbert, Saarland *** 17:30 MX/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Central bank digital currencies - opportunities and implementation considerations" *** 17:45 FR/Vinci SA, Jahresergebnis *** 18:00 FR/L'Oreal SA, Jahresergebnis *** 21:05 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 4Q 22:00 US/Expedia Group Inc, Jahresergebnis F R E I T A G, 7. Februar 2025 05:00 JP/Mazda Motor Corp, Ergebnis 3Q *** 07:30 DE/Talanx AG, vorläufiges Jahresergebnis *** 08:00 DE/Handelsbilanz Dezember und Jahr 2024 *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Dezember und Jahr 2024 *** 09:00 CH/Währungsreserven, Januar *** 09:45 ES/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede bei Veranstaltung des Encuentro Económico Asegurador Mutualidad *** 11:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Februar 11:30 DE/Regierungs-Pk, Berlin *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Januar *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Februar 16:30 DE/CDU-Chef Merz, CDU-Wahlkampfveranstaltung, Stromberg, Hunsrück S O N N T A G, 9. Februar 2025 *** 06:30 SE/Nordea Bank Abp, Geschäftsbericht *** 20:15 DE/Bundeskanzler Scholz, Unions-Fraktionschef Merz, Rededuell bei ARD und ZDF vor Bundestagswahl, Berlin ===

