Wien (www.fondscheck.de) - Alte Leipziger bekommt neuen Vertriebsvorstand - FondsnewsChristian Pape zieht Anfang Oktober 2025 in den Vorstand der Alte Leipziger Lebensversicherung, Hallesche Krankenversicherung und Alte Leipziger Holding ein, so die Experten von "FONDS professionell".Er werde 2026 das Ressort Vertrieb und Marketing von Frank Kettnaker übernehmen, der nach 19 Jahren Vorstandstätigkeit in der ALH Gruppe und nach insgesamt über 40 Berufsjahren in der Versicherungswirtschaft in den Ruhestand treten werde. ...

