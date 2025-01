Wien (www.fondscheck.de) - Weiterer Neuzugang: Goldman Sachs AM betritt Markt für aktive ETFs - ETF-NewsBörsengehandelte Fonds mit aktivem Portfoliomanagement erfahren einen regen Zulauf, so die Experten von "FONDS professionell".Der jüngste Neuling in dem Feld in Europa sei die Fondseinheit der US-Großbank Goldman Sachs. Im Heimatmarkt habe das Haus sein Sortiment aktiver ETFs bereits deutlich ausgebaut. ...

