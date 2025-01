In Vorbereitung auf seinen regulären Start in Atlanta hat Waymo nun in der US-Großstadt einen Robotaxi-Fahrdienst für seine Mitarbeiter gelauncht. Außerdem will Waymo seine autonomen Fahrzeuge dieses Jahr in zehn Städten testen. Waymo, ein Schwesterunternehmen von Google, hatte bereits im September angekündigt, nach Atlanta expandieren zu wollen. Das Interessante daran: Anders als in den ersten drei Waymo-Betriebsgebieten San Francisco, Phoenix und ...

