DJ WOCHENVORSCHAU/10. bis 16. Februar (7. KW)

=== M O N T A G, 10. Februar 2025 *** 07:00 IT/Unicredit SpA, Jahresergebnis 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Februar 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland und Euroland *** 13:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 4Q D I E N S T A G, 11. Februar 2025 *** 07:00 DE/Ceconomy AG, Ergebnis 1Q 07:00 AT/AMS-Osram AG, Jahresergebnis 07:10 DE/Norma Group SE, vorläufiges Jahresergebnis *** 07:30 FR/Arbeitslosenquote 4Q *** 07:45 FR/Kering SA, Jahresergebnis *** 08:00 DE/Cancom SE, vorläufiges Jahresergebnis *** 08:00 DE/Tui AG, Ergebnis 1Q *** 08:00 GB/BP plc, Jahresergebnis *** 11:00 DE/Tui AG, HV *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders *** 13:00 US/Coca-Cola Co, Jahresergebnis *** 19:00 DE/Deutsche Börse AG, Jahresergebnis 19:00 AT/Telekom Austria AG, Jahresergebnis - JP/Börsenfeiertag Japan M I T T W O C H, 12. Februar 2025 *** 07:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Siemens Energy AG, ausführliches Ergebnis 1Q (10:30 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Teamviewer SE, Jahresergebnis *** 07:00 FR/Essilor-Luxottica SA, Jahresergebnis 07:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Ergebnis 3Q 07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 4Q 07:00 NL/Heineken NV, Jahresergebnis *** 07:25 IT/Telecom Italia SpA (TI), vorläufiges Jahresergebnis und Strategie 2025-2027 *** 07:30 AT/Voestalpine AG, Ergebnis 9 Monate *** 07:30 DE/Jenoptik AG, vorläufiges Jahresergebnis *** 07:45 NL/Ahold Delhaize NV, Jahresergebnis *** 08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Ergebnis 1H 08:30 JP/Softbank Group Corp, Ergebnis 3Q *** 10:00 DE/Deutsche Börse AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz) 13:00 US/Kraft Heinz Co, Jahresergebnis *** 14:30 US/Realeinkommen Januar *** 14:30 US/Verbraucherpreise Januar *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche 17:40 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Jahresergebnis *** 22:00 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 2Q D O N N E R S T A G, 13. Februar 2025 *** 07:00 CH/Nestle SA, Jahresergebnis (09:00 PK; 10:30 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Commerzbank AG, ausführliches Jahresergebnis und Kapitalmarkttag (9:00 Uhr Analystenkonferenz; 10:30 BI-PK; 14:30 Kapitalmarkttag) *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Januar *** 07:00 DE/Schott Pharma AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Siemens AG, Ergebnis & Hauptversammlung 1Q (07:30 PK; 08:30 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Thyssenkrupp AG, Ergebnis 1Q (11:00 Analystenkonferenz) 07:00 CH/DSM-Firmenich AG, Jahresergebnis 07:00 DE/Bertrandt AG, Ergebnis 1Q 07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Ergebnis 1H 07:00 DE/Takkt AG, vorläufiges Jahresergebnis 07:00 DE/Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA, Ergebnis 1Q (10:00 PK; 08:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Delivery Hero SE, Trading Update 4Q *** 07:30 NL/Adyen NV, Ergebnis 4Q 07:30 DE/Douglas AG, Ergebnis 1Q 07:30 DE/MVV Energie AG, Ergebnis 1Q 07:30 FR/Orange SA, Jahresergebnis *** 08:00 GB/Barclays plc, Jahresergebnis *** 08:00 GB/British American Tobacco plc (BAT), Jahresergebnis *** 08:00 GB/Unilever plc, Jahresergebnis *** 08:00 JP/Sony Corp, Ergebnis 3Q 08:00 GB/Relx plc, Jahresergebnis 08:00 JP/Honda Motor Co Ltd, Ergebnis 3Q *** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Januar *** 08:00 GB/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q *** 08:00 GB/Handelsbilanz Dezember *** 08:30 CH/Verbraucherpreise Januar *** 09:00 FR/Pernod-Ricard SA, ausführliches Ergebnis 1H 09:25 JP/Nissan Motor Co Ltd, Ergebnis 3Q 09:30 DE/Bundesfinanzminister Kukies, Präsidentin der Financial Action Task Force, de Anda Madrazo, Pk anlässlich der Konferenz "No Money For Terror", München *** 11:00 EU/Industrieproduktion Dezember 12:30 US/GE Healthcare Technologies Inc, Jahresergebnis 14:00 DE/Hamburg Commercial Bank AG, vorläufiges Jahresergebnis *** 14:30 US/Erzeugerpreise Januar F R E I T A G, 14. Februar 2025 *** 07:00 FR/Safran SA, Jahresergebnis *** 08:00 FR/Hermes International SCA, Jahresergebnis 08:00 GB/Natwest Group plc, Jahresergebnis *** 08:00 DE/Großhandelspreise Januar 09:30 DE/Bundesrat, Plenum, Berlin 11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, Ergebnis 1H *** 11:00 EU/BIP (2. Veröffentlichung) 4Q *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Januar *** 14:30 US/Import- und Exportpreise Januar *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Januar *** 16:00 US/Lagerbestände Dezember ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

