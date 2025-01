Der Goldpreis hat in den vergangenen Monaten eine bemerkenswerte Rallye hingelegt und neue Höchststände erreicht. Am 31. Januar 2025 notierte der Goldpreis bei 2.708,22 € pro Feinunze, was einem Tagesanstieg von 0,66 % entspricht. Bereits Ende Oktober 2024 erreichte Gold ein Allzeithoch von 2.790 $ je Feinunze, bevor es zu einer leichten Korrektur kam. Gründe für den Goldpreisanstieg Mehrere Faktoren haben zum Anstieg des Goldpreises beigetragen: Geopolitische Spannungen: Die anhaltenden Krisen und Unsicherheiten auf globaler Ebene treiben Investoren verstärkt in sichere Anlagehäfen wie Gold. ...

