© Foto: Rishi Deka/ZUMA Press Wire/dpa

Der US-Energiekonzern Chevron hat am Freitag seine Geschäftsbücher geöffnet. Dabei fiel der Konzern bei den Analystenschätzungen durch.Chevron-CEO Mike Wirth erklärte gegenüber Reuters, dass der Abwärtstrend bei den Raffineriemargen in diesem Jahr weiter anhalten werde. Der zweitgrößte US-Ölproduzent erzielte im Zeitraum bis zum 31. Dezember einen Gesamtertrag von 3,24 Milliarden US-Dollar, was im Vergleich zu 2,26 Milliarden US-Dollar im Vorjahr einen Anstieg darstellt. Die bereinigten Ergebnisse je Aktie von 2,06 US-Dollar lagen jedoch unter der Prognose der Analysten von 2,11 US-Dollar, belastet durch schwache Kraftstoffverkäufe in den USA. Die Gewinne aus Kraftstoffverkäufen brachen im …