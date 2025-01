Mit dem DarkRebel hatte die Seat-Marke Cupra 2023 ein sportliches Showcar vorgestellt - aber wohl ohne Chance auf eine Serienfertigung. Jetzt gibt es Berichte aus Spanien, dass das Fahrzeug doch noch in diesem Jahrzehnt auf die Straße kommen soll - mit Hilfe von Porsche. Laut Motor.es wird das 2023 präsentierte Showcar Cupra DarkRebel noch in diesem Jahrzehnt in ein Serienmodell münden. Dabei wird es sich aber nicht um eine Eigenentwicklung handeln, ...

